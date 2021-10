Rijstteelt in Friesland: ‘De winst is dat het kán’

Het zou goed kunnen, zegt Dirk Osinga, dat de mensen die er écht verstand van hebben - rijsttelers in Azië bijvoorbeeld - hem keihard uitlachen als ze zien wat hij met zijn studenten op een proefveldje in Friesland aan het doen is. ,,Toen de rijstzaden eenmaal kiemden, hebben we er 5 centimeter water op gezet om te kijken wat er zou gebeuren. Geen idee of dat verstandig was. Maar ze doen het nog steeds.”