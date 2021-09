‘Reus’ Gerard zit in gevangenis, maar zamelt eten in voor voedselbank: ‘Deze actie verbroedert’

GOUDEN POLLEPEL Bij dit restaurant kun je aanmeren met je boot én mag je de wijn soms proeven voordat je het bestelt

11 september Deze zaak in de haven trekt een gevarieerd publiek. Ook bootjesmensen drijven in. IJs in een voorgerecht maken we niet elke dag mee. De kok is in een vrijgevige stemming. De rekening valt niet helemaal volgens verwachting uit.