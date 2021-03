Restaurants verliezen ‘halve Michelinster’ wegens te prijzig menu

Ander segment

De Bib Gourmand wordt door sommigen ook wel een halve Michelinster genoemd, maar is dat niet, aldus de organisatie. ,,De Michelinsterren worden toegekend aan restaurants met een verfijnde keuken die zijn geëvalueerd op basis van vijf strikte criteria. Restaurants met een Bib Gourmand bevinden zich in een ander segment, gebaseerd op een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.”

Er komen dertien nieuwe restaurants bij op de lijst, waardoor ons land momenteel 137 eetgelegenheden kent met een Bib Gourmand. Vergeleken met eerdere jaren gaat het om ‘relatief weinig’ nieuwkomers, geeft selectiedirecteur Werner Loens van Michelin aan. Volgens hem speelt mee dat het vanwege de coronapandemie niet mogelijk was om alle kanshebbers te bezoeken. ,,Maar de restaurants die vanwege corona dit jaar buiten de boot vallen, komen voor volgend jaar zeker in aanmerking”, benadrukt Loens.

Michelin was al in november 2019 begonnen met testen, dus in de eerste maanden was er nog geen sprake van corona. Ook tussen de eerste en de tweede lockdown kon de restaurantbeoordelaar nog eetgelegenheden bezoeken.

Onder meer Gastrobar Ster in Rotterdam, Élevé in Leeuwarden en Alma Bodega in Oisterwijk vallen dit jaar in de prijzen bij de Bib Gourmand-uitreiking. Terry Priem van Gastrobar Ster laat weten ‘heel blij’ te zijn met de onderscheiding. ,,We werken ondanks corona ontzettend hard om zichtbaar te blijven. Dit is een welkome bemoediging.” Aan het einde van de maand maakt Michelin bekend welke Nederlandse restaurants ‘echte’ Michelinsterren ontvangen. Ook de voltallige lijst van Nederlandse Bib Gourmands wordt dan gepresenteerd.