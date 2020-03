Restaurants dicht, maar bij een kwart kun je nu maaltijden bestellen

Dat meldt datajournalistiek platform LocalFocus, dat een overzicht maakte van de restaurants en andere eetgelegenheden. In totaal zouden bijna 8600 fastfoodzaken, lunchrooms en restaurants overgegaan zijn op bezorgen. In de ene regio is het aanbod groter dan in het andere. Vooral in de Randstad en grote steden daarbuiten lijken mensen veel keus te hebben. Diemen spant de kroon: de helft van de horeca daar komt eten aan huis bezorgen. Bij de twintig grootste gemeenten horen ook Almere, Utrecht, Haarlem, Tilburg en Groningen.

Niet alleen pizzeria’s en shoarmatenten doen mee, maar ook toprestaurants, zoals Rijks in Amsterdam en Monarh in Tilburg. Het Amsterdamse restaurant heeft bezorgplatforms als Deliveroo en Ubereats ingezet, Monarh zette met het eigen personeel een bezorgservice op. Daarmee voorzien ze Tilburg en Goirle viergangendiners op locatie. In Schiedam doet Sjiek dat met driegangenmaaltijden. Hotelketen Van der Valk speelt ook in op de ontwikkelingen en begon dinsdag met bezorging via een eigen platform. Zes hotels doen hieraan mee.

In dit overzicht zie je hoeveel keuze je hebt in jouw regio. De cijfers dateren van 7 maart. Inmiddels is het aantal restaurants enorm toegenomen.

