Restaurant Bandoeng, een vleugje Java in Souburg

Oost-Souburg op een doordeweekse dag in een zilte miezer, triester kan bijna niet. Snel glippen we binnen bij Bandoeng in de Kanaalstraat. Hier verspreidt sinds 1973 de geur van sambal, saté en nasi goreng zich. Avond aan avond serveren Ids, Jissy en zoon Mark Leemans een Javaans buffet met maar liefst veertig gerechten. Ids - die sinds dag één de keuken bestiert - doet het tegenwoordig wat rustiger aan. Vanavond vinden we de oud-Hagenees achter een kleine tafelbarbecue waar hij stokjes saté roostert. ,,In Den Haag maakte ik kennis met de Indische keuken’’, vertelt hij. ,,Onderweg naar school liep ik langs een paar toko’s. Met een paar centen op zak, stapte ik er bij een naar binnen. Ik wilde wel eens wat anders proeven dan salmiak. Zo ontdekte ik de smaak van de verschillende gerechten. Via wat omzwervingen kwam ik in Souburg. Hier leerden Indische en Molukse vrouwen uit de buurt me de fijne kneepjes.’’