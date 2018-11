Restaurant 1611 in Veere weet wel raad met pasta

Stadsbrou­we­rij Middelburg speelt in op VOC-week­end

10:30 MIDDELBURG - Hij heeft er zojuist zeshonderd flessen van gebotteld: Middelburg 800 bier. Jacco de Wee van Stadsbrouwerij Middelburg speelt met dit bier, gebrouwen met VOC kruiden, in op het evenement dat dit weekend in de (Verre) Oost(en)kerk wordt gehouden onder de noemer De Smaek van de Waereld. ,,We hadden dit bier al gebrouwen voor de viering van Middelburg 800 jaar en nu komt dit recept weer goed van pas”, vertelt hij. ,,Er zitten diverse VOC-kruiden in, die verwijzen naar de wereld van de 17de eeuw toen Middelburg een belangrijke rol in de specerijenhandel speelde. Je kunt hierbij denken aan gember, koriander en vinaigrette-peper. Bier doet het sowieso goed met de Oost-Indische keuken”, zegt hij.