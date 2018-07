Recept van de dag: Springrolls met eend en knapperige groenten

Column Margot Verhaagen Vakantie

21 juli Wanneer ik in de schuur van mijn vader stap, op zoek naar een campingstoel, stap ik in mijn kindertijd. De keukenkastjes uit een ver verleden hangen nu daar aan de muur. Mij doen die kastjes denken aan vele gezellige uren in de keuken van destijds. Toen al bakte en braadde ik graag en veel.