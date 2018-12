Recept van de dag: Spaghetti met geitenkaas en groene kruiden

Gezond zeewier uit de Schelphoek

12:00 Hij ontving vorige maand nog de Pioniersprijs van de Zeeuwse Connectie, John van Leeuwen van Seaweed Harvest Holland. ,,Daar waren we heel blij mee, niet alleen omdat we nu nog meer het idee hebben dat we goed bezig zijn, maar we ontvingen ook meteen sollicitaties op de vacature die we hebben,” vertelt hij lachend.