Recept van de dag: Pastasalade met zomertomaten en pistachepesto

Column Margot Verhaagen Topdag

14 juli Vorige week gingen we met vrienden wandelen in het Verdronken Land van Saeftinghe. Dat was nog een verlaat verjaarscadeau voor Man en mij, maar dat mocht de pret niet drukken. Er is nog nooit op zo’n zonnige dag 'Lang zullen ze leven' gezongen voor ons. Wat niet gek is als je beiden in januari jarig bent.