Recept van de dag: Mexicaanse vega tortilla’s

column Radio

29 september Laatst werd ik gevraagd mee te werken aan een programma bij Omroep Zeeland: Zeeuws Diep. In dat programma ga ik met twee anderen in gesprek over een aantal onderwerpen. Eens in de zoveel tijd schuif ik aan met telkens wisselende panelleden. Leuk om te doen, mede omdat je zelf onderwerpen mag inbrengen.