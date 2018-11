Recept van de dag: Kip en patat met lof

Koken & Eten Te veel mensen hebben onterecht de diagnose pin­da-allergie

Ruim 240.000 mensen in Nederland hebben last hebben van een pinda-allergie, of vermoeden dat ze hiervan last hebben. Dit zorgt ervoor dat ze angstvallig alle voedingsmiddelen met sporen van pinda vermijden. Deze angst blijkt in veel gevallen ongegrond.