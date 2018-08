Recept van de dag: Gebakken aardappels met varkenshaas en andijvie

COLUMN MARGOT VERHAAGEN Krom

25 augustus Volgens mij is het krom dat we geen te kleine, te grote en andere afwijkende groenten of fruit zouden willen eten. Wat ik namelijk de afgelopen jaren wel heb ontdekt bij het schrijven over de Zeeuwse ondernemers, met hun mooie Zeeuwse producten, is dat er achter iedere pruim, aardappel of kers een verhaal zit van keihard werken en van een groot hart voor het eindproduct. De bewustwording hierover die nu op gang komt, is volgens mij een winstpunt. Want wat is perfect? Het gaat uiteindelijk toch om de smaak, iets wat ze bij de Agrimarkt ook begrepen hebben want daar verkochten ze als eerste juist producten die er anders uitzien door de droogte van de afgelopen tijd. Daar komen juist extra klanten op af; nog een winstpunt.