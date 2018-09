Recept van de dag: Biefstuk met pasta en basilicumolie

Menutip: De Pieterman­nen zijn goed dit jaar

1 september VLISSINGEN - Is zo’n warme zomer nu goed of slecht voor de vissen? Dave Toet van Zeevishandel Cash and Carry uit Vlissingen kan het niet met zekerheid zeggen, maar denkt dat het niet echt heel veel uitmaakt. ,,Eerst was het een koud voorjaar, toen een warme zomer. En hoe eerder het water warm is, hoe meer voedsel er voor vissen te halen valt."