Recept van de dag: Acar kuning van kabeljauw

Eiers en beiers is een echt Zeeuws toetje

30 juni ZIERIKZEE - Een beier is Zeeuws voor bes. De kruisbes, ook wel stekelbes of klapbes genoemd, wordt steeds minder geteeld. Gelukkig staan ze nog bij Landwinkel de Zelke in Zierikzee. Ze telen er zelf ook Zeeuwse kersen, dat seizoen is nu volop bezig. Daarnaast hebben ze tussen de fruitbomen wat struiken met kruisbessen staan.