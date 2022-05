Ramadan is voorbij dus is het tijd voor véél lekkers: waarom op elke tafel andere hapjes staan

Mager runderge­hakt? In sommige supers bevat het 10 procent vet: ‘Hartstikke ongezond’

Mager of extra mager rundergehakt in Nederland kan tussen de 8 en de 15 procent vet bevatten. Het gehakt is daarmee vetter dan in Europa eigenlijk mag. Het mag wel een onsje minder met dat vet, vindt de Consumentenbond.

25 april