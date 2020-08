Prijsverschil A-merk en huismerk steeds groter

Zeeuws eten In Axel vinden we een Thais eetcafé: Andaman, dat klanten van heinde en verre trekt

15 augustus Aziatische restaurants hebben het vaak lastig in Zeeland. Nieuw China Garden in Vlissingen ging recent op de fles. Veel stappen noodgedwongen over naar een wereldkeuken in een all you can eat-formule. Authentieke Aziatische eethuizen worden zo schaars. In Axel vinden we gelukkig een Thais eetcafé.