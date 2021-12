Potjes babyvoeding met nog 100 procent vitamines erin? Dat kan helemaal niet

Koken & WetenIn de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: is babyvoeding van Babe gezonder dan andere potjes?

Het verhaal van Babe babyvoeding leest als een roman: ,,Jasmine Azadbari ontdekte haar liefde voor koken op een krukje in de keuken, waar ze als klein meisje haar moeder hielp met de bereiding van feestmalen voor de hele familie.” Azadbari gaf haar leven als ‘succesvol fiscaal en notarieel jurist’ op en volgde haar passie. Ze leerde koken in De Librije’s atelier van sterrenchef Jonnie Boer. Om ‘de wereld van babyvoeding voor altijd te veranderen’ startte ze Babe, te koop bij Amazon en Bol.com.

Azadbari stelt dat veel kindervoeding in de supermarkt ongezond is. Ze verwijst daarvoor naar een rapport van Unicef, waaruit blijkt dat slechts dertig procent van de kindervoeding binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum valt. Het rapport gaat echter niet alleen over babyvoeding, maar ook over ontbijtgranen (denk aan Kellogg’s), broodbeleg (zoals jam en chocopasta), kindertoetjes, koeken en pakjes drinken.

Superfoods

Kindervoeding is iets anders dan maaltijden voor baby’s, zegt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. Er valt volgens haar wel wat af te dingen op Babe. Zo wordt bijvoorbeeld beweerd dat de voeding alleen de beste superfoods bevat: ,,Superfoods bestaan niet; er bestaat niet één voedingsmiddel dat alles bevat wat je nodig hebt. Variatie is belangrijk”, zegt Groenenberg juist. Ook zou het minimaal acht ingrediënten per smaak hebben, maar, zegt Groenenberg: ,,Het is beter baby’tjes vanaf vier maanden te laten wennen aan losse smaken.” Dat het vrij is van gluten, lactose en allergenen is volgens haar zelfs onverstandig. ,,Het is goed om kinderen vanaf vier maanden bloot te stellen aan allergenen, juist om allergieën te voorkomen.”

En dan het volkorenhavermout dat erin zit: ,,Prima natuurlijk vanaf 12 maanden. Maar voor die tijd moeten de darmen nog wennen aan de vezels. Voeding voor jonge baby’s bevat daarom soms witte pasta of witte rijst, maar dat is in dit geval niet erg.”

In de podcast gaan Tijn Elferink en Ellen den Hollander in op de gezondere babyvoeding van Babe: ‘Ze hebben best wel wat beweringen aangepast op de site.’

,,Babe is voor acht maanden en ouder”, verduidelijkt Azadbari. Dat heeft ze inmiddels op de website aangepast. ,,Vanaf die leeftijd kun je meerdere ingrediënten tegelijk aanbieden.” Dat Babe geen gluten, lactose en andere allergenen bevat, is volgens de chef niet erg omdat baby’tjes voldoende ander voedsel binnenkrijgen waar die allergenen wel in zitten. En met superfoods zegt Azadbari producten te bedoelen die ‘veel vitamines, mineralen en antioxidanten’ bevatten.

Volgens Azadbari bevat babyvoeding in de supermarkt nauwelijks voedingsstoffen. Olvarit laat weten dat hun babyvoeding dezelfde hoeveelheid aan vitamines en mineralen als zelfbereide voeding bevat. ,,Potjes in de supermarkt bevatten wel degelijk voedingsstoffen”, zegt voedingstechnoloog IJsbrand Velzeboer, die Babe adviseerde. ,,Dat zie je ook gewoon op het etiket staan. Er wordt vast bedoeld dat die geen rijk palet aan voedingsstoffen bevatten, zoals bij Babe het geval is.”

100 procent vitaminebehoud

Velzeboer werd erbij gehaald door Kesbeke, de fabrikant van tafelzuren waarmee Babe samenwerkt. Wat Babe bijzonder maakt is de milde hittebehandeling, stelt Oos Kesbeke, kleinzoon van oprichter Charles Kesbeke. Normale babyvoeding wordt volgens Velzeboer tot minimaal 100 graden verwarmd. Babe wordt gepasteuriseerd bij 72 graden. Dat zorgt voor ‘100 procent vitaminebehoud’.

,,Bij een milde hittebehandeling gaan veel minder vitamines verloren” zegt Velzeboer. ,,Vitamines gaan altijd verloren, vooral vitamine C. Als je het sap van geperste sinaasappels bewaart op kamertemperatuur, dan is de vitamine C binnen een paar uur weg.” Azadbari benadrukt dat voeding zo snel mogelijk wordt verwerkt, waardoor 80 procent van de vitamines behouden blijft. Babe heeft de claim over ‘100 procent vitaminebehoud’ inmiddels van de website gehaald.

Om schadelijke bacteriën tegen te gaan, adviseert het Voedingscentrum voedsel tot minimaal 75 graden te verwarmen. Dat wordt het ook, zegt Velzeboer. ,,De voeding van Babe wordt niet op 72 graden, maar tussen 75 en 80 graden verwarmd.” Ook dat is inmiddels op de website van Babe aangepast.

Aangezuurd

Volgens Velzeboer is er nog iets dat Babe veilig maakt. ,,Om de voeding op een natuurlijke manier houdbaar te maken, wordt het licht aangezuurd met citroensap zonder dat het zuur de overhand neemt. Kijk maar naar een pot augurken, die kun je jaren bewaren. Daar heeft Kesbeke veel ervaring mee.” Dat maakt dat Azadbari pal achter haar product staat. ,,Mea culpa dat de communicatie over Babe niet helemaal correct was. Dat neemt niet weg dat we de beste kindervoeding hebben die er nu op de markt is.”

Het oordeel

Babyvoeding mild verwarmen en aanzuren met citroensap is in de basis een slim en interessant idee. Maar superfoods maken het niet gezonder en ook met een milde verwarming blijven vitamines niet voor 100 procent behouden. Zelf babyvoeding maken is het allerbeste, maar af en toe een potje is niks mis mee. En Babe is dan een prima keuze.

