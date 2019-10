Pompoen eten? Dit is wat je moet weten

1. Kun je iedere pompoen eten?

Pompoenteler Els Dijkshoorn, eigenaar van Elsje Fiederelsje, zegt van wel, maar sommige exemplaren kun je beter links laten liggen. ,,Je kunt ze wel eten, maar er zijn een aantal soorten die heel bitter zijn. Die moet je gewoon niet gebruiken.” Maar hoe weet je welke pompoen je moet hebben? Volgens Dijkshoorn is het bij een pompoen bijna onmogelijk om te zien of ie goed is voor gebruik. Aan de buitenkant valt niet te zien hoe bitter of juist zoet die zal smaken. Maar het is wel te testen, vertelt ze. Althans, nadat je de pompoen hebt gekocht. ,,Je kookt een stukje. Als je proeft en het smaakt bitter, dan moet je het niet in je recept gebruiken. Dat is onze regel.”

2. Kijk naar de steel

Een manier om een rijpe pompoen te herkennen: de steel is niet meer groen, maar dor en verkurkt. Dat meldt de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren op de website.

3. Wel of niet schillen?

Dan heb je nog de kwestie van de schil: eet je die op of haal je hem er af? In principe kun je alle schillen opeten, zegt Robbert van Til, eigenaar van pompoenenkwekerij Van der Plancke. ,,Maar van de meeste soorten is de schil leerachtig van structuur, dus niet echt lekker om op te kauwen.” De schillen van hokkaido-pompoenen, kombucha’s en butternuts (flespompoen) mogen blijven zitten, die worden tijdens het bereiden net zo zacht als het vruchtvlees.

4. Snijden? Zet de pompoen in de oven

Dijkshoorn: ,,Wij adviseren om de pompoen altijd eventjes in de oven te zetten, echt maar een paar tellen. Dan wordt de pompoen en dus ook de schil zacht en kun je makkelijker snijden.” Snijden doe je met een scherp mes hebben, want: ,,Ze zijn bikkelhard.” Als je de pompoen in de oven zet, let er dan wel op dat de pompoen niet te zacht of te papperig wordt, waarschuwt Van Til: ,,Als de pompoen uit je vingers glijdt terwijl je bezig bent met een scherp mes, wordt het er ook niet veiliger op.” Zelf snijdt hij de pompoen in parten, waardoor de schil ook gemakkelijk te verwijderen is.

5. Een spaghettipompoen als pastavariant

De spaghettipompoen staat erom bekend dat het vruchtvlees in sliertjes uit elkaar valt na het koken. De pompoen wordt dan ook veel gebruikt als een gezonde en glutenvrije pastavariant. Van Til is vooral enthousiast over de Stripetti, een spaghettipompoen met verticale groene strepen. In principe zijn ze dan al rijp, vertelt hij. ,,Maar wat veel mensen niet weten is dat die nog lekkerder wordt zodra die groene strepen verkleuren richting geel of oranje.” Van Til heeft de Stripetti in ieder geval al zien liggen bij supermarkten Lidl en Albert Heijn.

6. Welke gebruik je waarvoor?

Pompoenen zijn populair in de soep, maar sommige soorten zijn ook lekker om te verwerken in een dessert. Els Dijkshoorn: ,,Bijvoorbeeld een cake met pompoen en een beetje koekkruiden. Dan is het een heerlijke herfstcake.” Wat ze zelf het liefst eet met pompoen? ,,Eerlijk? Niets!”, lacht ze. ,,Te veel in mijn handen gehad.” De hokkaido’s en kambocha’s gebruikt Robert van Til alleen voor hartige gerechten, niet voor desserts. Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen de kruimige pompoenen en de wat meer vlezige en fruitige pompoenen, die tot zijn teleurstelling niet in de supermarkt te koop zijn. ,,De fruitige zijn juist lekker om jam van te maken. Pompoenen met een kruimige structuur gebruik ik voor in de soep, om te roosteren of om frietjes van te maken.”