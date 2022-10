Plukken, koken, serveren: deze 5 kookboeken maken kans op titel beste kookboek van het jaar

In Geersdijk draait alles nu om pompoenen

Het is een drukte van belang op het erf van De Pompoenwinkel van de familie van der Zweep in Geersdijk. Grote vrachtwagens rijden vol pompoenen het erf af richting een grote supermarktketen. Want pompoenen, daar draait het hier om in alle soorten en maten. De Pompoenwinkel maakt zich tevens op voor Halloweendag die volgende week georganiseerd wordt.

14 oktober