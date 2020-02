Plantaardige gehaktballetjes van Ikea in augustus naar Nederland

COLUMN MARGOT VERHAAGEN Plannen

10:00 Het plannen van een reis voor in het nieuwe jaar vind ik een van de leukere dingen om te doen. Het boeken, je inlezen en aftellen tot het echt zover is en je ergens op kunnen verheugen. Via een vriendin werd ik geattendeerd op een site van de Stichting Natuur en Milieu met tips voor duurzame vakanties en alternatieven voor verre bestemmingen. Volgens hen heb je ook Bounty eilanden in de buurt en wel in Zuid-Engeland, waar je met de trein naar toe kunt; de Scilly eilanden.