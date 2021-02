Pizzaspecialist Domino's gaat strijd aan met fastfoodketens en komt met emmertjes kip

Koken & etenPizzaketen Domino’s gaat de strijd aan met andere fastfoodrestaurants als Kentucky Fried Chicken: vanaf vandaag verkoopt het bedrijf ook emmers met kipkluifjes. Nederland en België hebben de primeur. Heel revolutionair is de zet overigens niet.

Er was duidelijk vraag naar kip, verklaart Nicky Claeys van Domino’s Europa de introductie. ,,We zien al langere tijd dat mensen meer variatie willen en de vraag naar kip stijgt. Momenteel is het het meest gewilde stukje vlees.”

Domino's heeft al een pilot gedaan in een aantal filialen in Nederland. ,,De waardering van het product was hoog en mensen kwamen regelmatig terug voor de buckets”, aldus Claeys.

De kip wordt gemaakt met karnemelk-marinade en is krokant van buiten, belooft Claeys. ,,Het is gemaakt van 100 procent kippenvlees en bevat geen geur-, kleur- of smaakstoffen en conserveringsmiddelen.” Kipliefhebbers kunnen kiezen uit drie verschillende buckets: Boneless Bucket (acht stuks), Boneless Bucket Large (veertien stuks) en de Mix Bucket (vier stuks).

Thijs Geijer, sectoreconoom food van ING, denkt dat het een goede zet is van Domino's. ,,Het is gunstig als je verschillende producten in je assortiment hebt, omdat er voor iedereen wat tussen zit. Wanneer je met een groep vrienden eten bestelt, kan iedereen voor hetzelfde restaurant kiezen.”

Vernieuwend is de keuze overigens niet; pizzaconcurrent New York Pizza verkoopt al langere tijd allerlei kipproducten, met meer variatie en verschillende marinades.

Op de Facebookpagina van Domino’s zijn de weinige reacties nog lauw. Een aantal fans uit bij de post over het nieuwe product vooral de wens om de panpizza terug te zien.

