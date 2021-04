Pizza bezorgen? Sáái, deze mobiele pizzabakker scheurt naar je huis en bakt ze voor de deur

Benjamin van Teeffelen van pizzabus Divino staat met zijn foodtruck normaal gesproken alleen op bedrijfsfeestjes en evenementen. ,,De agenda zat een jaar geleden heel vol, maar toen kwam de coronacrisis en je kunt wel raden wat er toen gebeurde’’, vertelt hij.



Duimendraaien was voor Van Teeffelen en zijn vrouw Diana geen optie. ,,We hadden tenslotte een restaurant op wielen, een enorme uitkomst in deze coronatijd. Dus dachten we: oké dan gaan we bezorgen. Dat viel nog niet mee. Mensen in de Hoeksche Waard kenden ons nog helemaal niet, omdat we enkel op feestjes stonden.’’