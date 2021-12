Pieter Pot moet groeien om winst te draaien: Miljoenen voor boodschappen in een glazen pot

Het twee jaar geleden opgerichte bedrijf haalde onlangs een kapitaalinjectie van 9 miljoen euro binnen. Afkomstig van investeerders ETF Partners, Innovation Quarter, SHIFT Invest en Future Food Fund. Wie bij Pieter Pot boodschappen bestelt, krijgt de producten hoofdzakelijk geleverd in een glazen pot (weckfles), zodat er geen verpakkingsmateriaal hoeft te worden weggegooid.

Deze verpakkingsloze manier van werken is goed voor het klimaat, maar volgens medeoprichter Jouri Schoemaker (31) zijn er ook nadelen. ,,Het is voor ons een kostbaar systeem aangezien we de potten, waar statiegeld op zit, ook weer ophalen en daarna laten wassen. We hebben schaalgrootte nodig om geld aan ons duurzame model te verdienen. Vandaar dat we blij zijn met deze investering, het geeft ons ruimte om verder te groeien.”

Derde land

Pieter Pot heeft 70.000 klanten in Nederland en 10.000 in Vlaanderen, en groeit stevig door. Begin volgend jaar komt daar een derde land bij, vermoedelijk Duitsland of Frankrijk. De groeistuipen zorgden eerder dit jaar voor leveringsproblemen, maar die behoren volgens Schoemaker tot de verleden tijd. Hij hoopt dat zijn onderneming in 2023 break-even draait. ,,We merken dat het nu makkelijker is om investeerders én producenten te overtuigen dat verpakkingsvrij winkelen een grote toekomst heeft. Verpakkingen zijn de grootste vervuiler van onze oceanen, we openen er gemiddeld zeven per persoon per dag in Nederland. Daar moeten we vanaf.”

Volledig scherm Snoepjes en pasta passen prima in de weckflessen. © Jan de Groen

Schoemaker onderhandelt ondertussen met grote merkfabrikanten als Unilever en PepsiCo over het aanleveren van hun producten in bulkverpakking. ,,Dat vraagt heel wat ketenaanpassingen voor deze bedrijven, maar we merken dat er enthousiasme is om mee te werken. Wij werken namelijk alleen met bulkverpakkingen en stoppen deze vervolgens in onze potten die door PostNL Food worden bezorgd bij onze klanten.”

Geen vis en vlees

Vierhonderd producten telt het assortiment van Pieter Pot. Naast houdbaar voedsel is het volgens Schoemaker de bedoeling dat er meer verse producten als groenten, fruit, zuivel en vleesvervangers worden toegevoegd. ,,Vlees en vis zal je bij ons niet snel kunnen bestellen. Qua voedselveiligheid is dat een lastig verhaal. Daarnaast vinden we vlees en vis bij uitstek geen duurzaam voedsel.” Voor met name groenten en fruit heeft Pieter Pot een herbruikbaar tasje ontwikkeld. Ook is de onderneming bezig met het maken van een nieuwe pot die straks in de nog te bouwen wasstraat in het eigen warehouse in Heinenoord wordt gewassen. ,,Die pot krijgt een vierkante vorm en zal een stuk lichter zijn dan de huidige exemplaren. Het brengt ons doel, duurzaam boodschappen doen zo makkelijk mogelijk maken, weer een stukje dichterbij.”

Volledig scherm Jouri Schoemaker, medeoprichter van boodschappendienst Pieter Pot. © Kees Winkelman

