Pieter leert je ‘lui koken’ met een airfryer: ‘Ik wil zo kort mogelijk in de keuken staan’

Veel mensen denken bij een airfryer vaak aan een gezonder alternatief voor het bereiden van friet en snacks. Het Luie Kookboek laat zien dat er een heleboel andere en gezondere manieren zijn om gebruik te maken van de airfryer. De gerechten zijn snel te bereiden en behoeden je na het werken of studeren voor teruggrijpen op een pizza of snelle snack.

U noemt het boek Het Luie Kookboek, bent u zelf lui?

,,Nee, ik ben zelf niet lui. Maar ik ben wel alleenstaand en heb na een dag werken geen zin om lang in de keuken te staan. Ik ben op zoek gegaan naar makkelijke alternatieven, ben gaan experimenteren en anderen wilden de gerechten ook vaak proeven of vroegen me het recept. Hiervan is uiteindelijk dit boek het resultaat.’’

Hoelang staat u zelf het liefst in de keuken?

,,Het liefst zo kort mogelijk natuurlijk. Ik eet vaak alleen, zeker doordeweeks, en dan wil ik graag snel makkelijke maaltijden klaar kunnen maken.’’

Als u mensen op bezoek krijgt, kookt u dan ook ‘luie’ recepten?

,,Nee hoor, als ik bezoek krijg kook ik wel wat uitgebreider. Ik eet alleen vaker alleen dan in een gezelschap, maar ik vind het wel belangrijk om iedere dag een warme maaltijd klaar te kunnen maken.’’

Het Luie Kookboek. Kun je echt álles klaarmaken met een airfryer?

,,De meeste mensen kennen de airfryer vooral als alternatief voor de frietpan en bakken daarom vooral friet en snacks, maar je kunt er zo veel meer mee. Alleen producten die echt gekookt moeten worden, moet je wel in een pan bereiden. Gekookte aardappelen vallen bijvoorbeeld niet mee. Maar je hebt bijna voor alles een alternatief. Ik gebruik bijvoorbeeld in plaats van pasta (die je moet koken) woknoedels, zodat ik bij mijn groente toch nog een vorm van pasta kan gebruiken.’’

In de supermarkt vind je vaak producten speciaal voor de airfryer, maar je kunt dus eigenlijk ook gewoon ‘normale’ producten gebruiken?

,,Zeker. Ik gebruik bijvoorbeeld vlees van de slager. Verder gebruik ik groenten uit de diepvries, het voordeel hiervan is dat je ze niet meer hoeft te koken en daarom kunnen ze meteen in de airfryer. Ook zijn de diepvriesgroenten in precies de juiste hoeveelheid te koop, hierdoor heb je geen voedselafval meer.’’

Quote Kipfilet wordt in de pan vaak droog, in de airfryer blijft het lekker sappig Pieter van Konijnenburg, Auteur Het Luie Kookboek

Waarom maakt u gerechten graag met de airfryer?

,,Er zijn veel voordelen aan gerechten klaarmaken met een airfryer. Ik vind de smaak vaak lekkerder. Kipfilet wordt in de pan vaak droog, in de airfryer blijft het lekker sappig. Je hebt ook niet veel olie meer nodig, waardoor het eten minder vet is. Ik gebruik vaak een kwastje en dan smeer ik het vlees of de groente een beetje in met olijfolie.’’



,,Daarnaast gebruik ik veel minder gas en ook het schoonmaken gaat heel makkelijk. Mijn huishoudhulp viel het op dat zij al een aantal maanden mijn fornuis niet meer hoeft schoon te maken, ik kan het mandje namelijk gewoon in de vaatwasser doen en daardoor heb ik ook bijna geen afwas.’’



Raad u een airfryer ook aan voor gezinnen, of is ie alleen geschikt voor iemand die alleenstaand is?

,,De airfryer is zeker voor iedereen aan te raden. Ik gebruik nu een XL-airfryer van Philips, deze werkt prima voor mij alleen. Maar tegenwoordig heb je ook XXL-airfryers en deze zijn zeker geschikt voor gerechten voor twee of drie personen.’’

Heb je veel accessoires nodig bij de airfryer?

,,In principe zit er bij de aanschaf van de airfryer altijd een mandje. Daar kun je veel mee, maar bijvoorbeeld een sausje kun je hier niet in maken. Er zijn overal handige accessoires te koop, maar ik kom bijvoorbeeld ook ver met een springvorm die in mijn airfryer past. Als je een beetje in je keuken rondkijkt en creatief nadenkt, kom je al een heel eind.’’

Wat is uw favoriete airfryergerecht?

,,Mijn favoriete gerecht noem ik in mijn kookboek ook als eerste: broccoli met garnalen en noedels. Ik vind dit een erg smakelijk product. Ik breng het op smaak met kruiden uit een potje. Het hoeft allemaal niet vers, want dit is net zo lekker! De gebakken mosselen met kastanjechampignons en friet is trouwens ook echt een aanrader.’’