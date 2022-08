Picnic levert geen diepvriesproducten meer vanwege hoge gasprijzen

,,Wij vinden het een ingewikkelde situatie’’, zegt topman Michiel Muller over het gebrek aan droogijs. ,,We kunnen het niet meer als restproduct inkopen. Een andere methode heeft een heel andere impact op duurzaamheid en ongetwijfeld ook op de prijs.’’

In de bestelauto’s van Picnic wordt droogijs gebruikt om diepvriesproducten koud te vervoeren. Via een omweg was dat droogijs afkomstig van de Noorse kunstmestproducent Yara, met een fabriek in het Zeeuwse Sluiskil. Met een restproduct van de productie van kunstmest, kon gasbedrijf Nippon uit Vlaardingen het droogijs maken voor bedrijven als Picnic.

Maar vanwege de torenhoge gasprijzen in Europa heeft Yara besloten om de productiecapaciteit in Europa terug te schroeven tot 35 procent. Dat had gevolgen voor de productie van droogijs, en heeft daarmee ook gevolgen voor Picnic. Onlangs kreeg topman Muller van zijn leverancier te horen dat er geen droogijs meer verkrijgbaar is. ,,De leverancier waar wij het van kochten, kan het niet meer maken en leveren.’’

Droogijs heeft een temperatuur van min 80 graden Celsius, en is daarmee uitermate geschikt voor het vervoer van diepvriesproducten uit de supermarkt, maar bijvoorbeeld ook medicijnen.

Geen oplossing

Klanten van Picnic kunnen daarom vanaf 1 september geen diepvriesproducten meer bestellen. Picnic probeert wel om de producten met een alternatieve methode bevroren te houden in de bezorgwagens, maar heeft tot nu toe geen oplossing gevonden, want: ,,We willen het graag duurzaam doen.’’ Picnic maakt voor de bezorging van boodschappen al gebruik van elektrische vrachtwagens, en is sinds 2015 actief in Nederland. Later volgden ook Duitsland en Frankrijk.

Volgens Muller beslaat de verkoop van diepvriesproducten 5 procent van de totale bestedingen bij Picnic, hij verwacht daarom niet dat klanten meteen bij zijn bedrijf zullen weglopen. ,,Maar het is toch vervelend. We willen graag ook de diepvriesproducten blijven leveren voor onze klanten.’’

Lege diepvries- en vleesschappen

In 2021 dreigden in Groot-Brittannië lege diepvries- en vleesschappen in de supermarkt vanwege de sluiting van twee kunstmestfabrieken. Naast de productie van droogijs, hadden slachthuizen de vrijkomen C02 nodig om dieren te bedwelmen en voedselwaren vacuüm te verpakken. De Britse onlinesupermarkt Ocado stopte daar toen ook met het vervoer van diepvriesproducten.

Websuper Picnic heeft in het Rotterdamse Eemhavengebied een distributiecentrum en zo gaat het er daar aan toe: