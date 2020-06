Peter (40) reisde de hele aardbol af om alleen maar heel dure wijnen te drinken

Koken & etenEen sprookje, droom of fantasie? Nee, het is het echte leven van Peter Riezebos. De kunstenaar uit Enschede vloog ruim een jaar lang de aardbol over voor zijn grote passie: wijn. Die dronk hij samen met vrienden, soms voor tienduizenden euro’s per fles.