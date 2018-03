Pappardelle met gorgonzola

column margot verhaagen Vers gevangen wilde paling is een tip voor het paasmenu

17 maart MIDDELBURG - Net zoals zijn vader en zijn opa deden, vist Maarten van de Kreeke op paling in deBraakman. Aan de binnenkant van de Braakman welteverstaan, richting Philippine. Hij vist gewoon in een aluminium sloep met een buitenboordmotor. Iedere week is hij op het water te vinden. ,,Er zijn niet meer zoveel palingvissers,maar ik heb een speciale vergunning’’, legt hij uit. ,,De Braakman is niet zo diep, dus dat kan ik alleen wel behappen.”