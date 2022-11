Pannenkoek en patat blijven, maar dierentuin biedt nu meer: 'Kinderen eten internationaler’

Een dagje dierentuin kun je het hele jaar door doen. Ouwehands Dierenpark in Rhenen doet in de winter zelfs ‘s avonds de hekken open. En wat eet je dan? Neem dierenpark Koninklijke Burgers’ Zoo. In het overdekte tropische regenwoud ligt het pas vernieuwde Bush Restaurant. Daar kunnen bezoekers allerlei nieuwe gerechten proeven, legt Addie Roelofsen uit, bedenker en ontwikkelaar van horecaconcepten voor onder meer Burgers’ Zoo.



,,We hebben gekeken wat er mogelijk is met het continent waar het restaurant ‘gevestigd’ is, Azië. Zo wilden we bijvoorbeeld graag proberen of de rijsttafel aanslaat bij de bezoekers.”

De Aziatische kaart past volgens Roelofsen goed bij het dierenpark, waar tien jaar lang in de winter de Indische markt Pasar Malam werd georganiseerd. Maar wie een dagje naar de dierentuin gaat, heeft misschien niet de tijd voor het nuttigen van een hele rijsttafel. Roelofsen: ,,Vooral de bezoekers met een abonnement hebben die ruimte wel om er lekker voor te gaan zitten. Die doelgroep willen we triggeren om ‘s middags een rijsttafel te bestellen.”

Quote Een dierentuin is natuurlijk is bij uitstek de plek om vegeta­risch of diervrien­de­lij­ke producten te serveren Michel Koks, Diergaarde Blijdorop

Burgers’ Zoo in Arnhem wijkt met de Aziatische happen af van het standaard beeld van de ongezonde en vette hap tijdens een dagje dierentuin. Maar Roelofsen weet dat zo’n nieuw menu niet de publiekstrekker gaat worden. ,,Een rijsttafel, poké bowl en gado gado zijn niet de dingen waarmee je mensen naar de dierentuin trekt. Maar dat betekent niet dat je alleen maar pannenkoeken en patat hoeft te serveren.”

Het dierenpark heeft zichzelf als doel gesteld om bezoekers te stimuleren om gezonder maar vooral ook bewuster te eten. Om zo de wereld een stukje beter te maken. Roelofsen: ,,We werken graag met eerlijke producten die een goede oorsprong hebben en gewoon van goede kwaliteit zijn. We maken eerst een keuze op basis van kwaliteit en duurzaamheid, daarna kijken we pas naar de prijs.”

Zo pakt Diergaarde Blijdorp in Rotterdam het ook aan, zegt Michel Koks, operationeel manager bezoekers en evenementen. Het dierenpark luistert naar de behoeften van de bezoekers, maar wil hen wel stimuleren om gezondere en diervriendelijkere keuzes te maken. ,,Een dierentuin is natuurlijk is bij uitstek de plek om vegetarisch of diervriendelijke producten te serveren.”

Blijdorp is een voorloper in vega

Daarom staan er op het menu in de restaurants van Blijdorp veel vegetarische opties. Koks: ,,We willen dat de eerste keuze van bezoekers een vegetarische keuze is. Als ze toch vlees willen, krijgen ze vlees geserveerd met oog voor dierwelzijn.”



Blijdorp is een voorloper in volgens Koks. Toen hij er negen jaar geleden kwam werken, was het voornamelijk vlees wat de klok sloeg. ,,Inmiddels verkopen we bijvoorbeeld helemaal geen vleeskroketten meer, alleen nog de vegakroket. Daar hoor je echt niemand over, omdat hij gewoon ontzettend lekker is.”

Volgens Koks zijn juist de broodjes vegetarische filet americain en de vegetarische crispy chicken burger het meest in trek. ,,De pannenkoek en het patatje zijn natuurlijk ook nog steeds populair. Maar je merkt wel dat steeds meer mensen bezig zijn met duurzame en gezonde keuzes maken. Dat maakt het voor ons aantrekkelijk om hier steeds verder in te gaan.”

Quote Kindermenu’s zie je steeds minder op de kaart. De smaak van kinderen is beter ontwikkeld, ze eten internatio­na­ler Addie Roelofsen

Bewuster of niet, Roelofsen vindt het nog lastig inschatten of het nieuwe menu in het Bush Restaurant inderdaad aan gaat slaan bij de bezoekers. ,,We willen het gewoon graag proberen en de gerechten een lange tijd testen. We weten in ieder geval dat gerechten verkopen als mensen producten herkennen, daar geven wij dan een twist aan, zoals een pikante kipsalade. Dit soort dingen lopen inmiddels beter dan een broodje kaas en ham.”

Roelofsen ziet dat bij het jonge publiek ook steeds gevarieerder wordt gegeten. ,,Kindermenu’s zie je steeds minder op de kaart. De smaak van kinderen is beter ontwikkeld, ze eten internationaler.” Daarnaast maakt de dierentuin ook eigen keuzes in dat wat ze jonge bezoekers aanbieden. ,,We serveren niet alleen wat het publiek graag wil. Als we dat zouden doen, zou je bij ons van die populaire ijsdrankjes vol suikers kunnen kopen. Maar daar hebben we geen goed gevoel bij. Er zijn leveranciers die dit soort producten aanraden omdat je je omzet er flink mee kan vergroten, maar wij doen het niet.”

Dat betekent niet dat er nergens meer een patatje te vinden is voor de kids, of een pannenkoek met versiersels. Hetzelfde geldt voor Blijdorp. Koks zegt dat ze de bezoekers wel tegemoet willen komen. Maar ondertussen blijven ze de gasten wel prikkelen. ,,Er zitten altijd mensen tussen die zeggen dat ze liever vlees willen en de vegetarische variant niet proberen. Dat zeggen ze alleen omdat ze denken dat vegetarisch niet lekker is. Wij sporen ze aan om het dan toch te proberen, als ze het niet lekker vinden krijgen ze hun geld terug. Vervolgens zien we ze nooit terugkomen bij de kassa.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.