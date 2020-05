Oud-trainer Adele hekelt kritiek: ‘Ze wilde niet dun worden, maar gezond’

De voormalige personal trainer van Adele vindt het onverteerbaar dat mensen de afgelopen dagen vraagtekens plaatsten bij het aanzienlijke gewichtsverlies van de zangeres. Pete Geracimo benadrukt op Instagram dat de Britse het op eigen kracht heeft gedaan. ‘Deze metamorfose is niet voor de verkoop van albums, publiciteit of om een rolmodel te zijn. Ze doet het voor zichzelf en zoon Angelo.’

Adele ging de afgelopen dagen de wereld over nadat ze een recente foto van zichzelf had gedeeld met haar 36,3 miljoen volgers op Instagram. De zangeres heeft op het kiekje een slanker postuur dan fans van haar gewend zijn.



Haar oud-trainer Geracimo zag naast de talloze lovende reacties kennelijk ook berichten van mensen die vermoeden dat de drastische verandering nooit op natuurlijke wijze kan zijn gegaan. Hij noemt die ‘fatshamende’ reacties teleurstellend.



Adele zou zich nooit anders voordoen dan ze is, benadrukt hij. ‘Toen Adele en ik samen aan de slag gingen, draaide het nooit om heel slank worden. Het ging erom haar gezond te krijgen, bijvoorbeeld na haar zwangerschap’, aldus de trainer.

Nieuw zelfbeeld

De coach stelt dat Adele positiever tegenover trainen ging staan en betere voedingskeuzes maakte in aanloop naar haar laatste tournee in 2016-2017. ‘Daardoor verloor ze veel gewicht en dat viel mensen op’, aldus Geracimo. De trainer uit Londen werkt niet meer met Adele sinds ze in Los Angeles woont, maar weet wel waarom haar gewichtsverlies heeft doorgezet.



‘Ze heeft moeilijke persoonlijke veranderingen doorgemaakt’, schrijft hij, vermoedelijk verwijzend naar haar scheiding van Simon Konecki. ‘Het is normaal dat bij zulke veranderingen een nieuw zelfbeeld hoort en de wens om de beste versie van jezelf te zijn. Ze heeft betere eetgewoontes omarmd, fitnest en zweet!’

