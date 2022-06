Ik heb inmiddels steeds minder planten in potten staan omdat het, wanneer het zo droog is als de afgelopen tijd, bijna niet bij te houden is. Zeker wanneer je een paar dagen weg bent. Water waarin we groente en fruit wassen bewaren we en ’s ochtends vroeg giet ik dat bij die planten. Nu hoeft dat even niet en bewaar ik dat in de regenton. Ondanks het vele water afgelopen week schijnt het grondwaterpeil toch nog steeds niet hoog genoeg te zijn en blijft het zorgelijk.

In 1976 was het ook zo droog en aan de hoeveelheid neerslag lopen we nu ongeveer parallel. Ik kan me dat jaar nog goed herinneren. Mijn vader had toen tijdens het barbecueën zijn been zwaar verbrand. Terwijl hij dacht dat de barbecue nog niet aan was, goot hij er wat spiritus bij en dat terwijl hij juist altijd zo voorzichtig was. Op een been sprong hij door de tuin en wij lachten eerst nog om hem. Dat hield al snel op. Weken lang lag hij in de tuin in de schaduw met in menthol gedrenkte doeken rond zijn kuit. Lange tijd barbecueden we niet, terwijl ik dat als kind juist zo gezellig vond. Toen deden we dat nog met alleen maar vlees, tegenwoordig met vooral groente en vis.