Op deze manier haal je het beste uit je groenten naar boven

Poffen is lekker, gezond en gemakkelijk, vindt Ramon Beuk. ,,Mensen lezen het vaak op menukaarten: ‘gepofte groenten’, en vragen mij dan wat het exact betekent. Vaak als ik het uitleg, krijg ik als reactie: ‘Kan dat? Zo in de oven?’ Inderdaad, doe je groenten gewoon in de oven. Je hebt er geen omkijken naar.”

In zijn nieuwe kookboek Wayooh! legt Beuk uit hoe je koken makkelijker en toegankelijker maakt. Poffen is volgens Beuk een goede manier om je groenten te garen. ,,Je kunt ze in hun geheel met schil in de oven doen. Of inpakken in aluminiumfolie. In folie ingepakt hou je meer vocht uit de groenten vast.”

Knapperig en droog

Quote Het kost je niet veel tijd, maar je moet het wel de tijd gunnen Ramon Beuk Wil je juist dat de buitenkant een beetje knapperig en droog wordt, dan leg je ze gewoon open in de oven, tipt Beuk. ,,De temperatuur bepaalt hoe lang je groenten in de oven legt en dus ook het resultaat. En het resultaat is zo fijn! Niet omdat ik dat vind. Maar omdat het gewoon zo is. Je proeft namelijk bij poffen veel meer de essentie van de groenten.”



Welke groenten zijn geschikt voor de oven? ,,Vooral vruchtgroenten, zoals paprika’s, aubergines en courgettes, lenen zich uitstekend voor poffen. Maar het is ook ideaal bij uien, knoflook, pompoen, knolselderij, wortel en bieten.”

Hoe lang doe je ze in de oven? ,,Het kost je niet veel tijd, maar je moet het wel de tijd gunnen. Dat wil zeggen: het mooie van poffen is dat je van alles in de oven kunt stoppen en er even geen omkijken meer naar hebt. Je laat het een uurtje tot anderhalf in de oven bij een temperatuur van 165 tot 185 graden Celsius. Dan verkleurt en verschrompelt de buitenkant. En vanbinnen is het gaar. Je kunt de groenten na het poffen direct serveren. Maar je kunt de groenten na het poffen ook laten afkoelen en een verdere bereiding geven. Ook kun je na het afkoelen de schil makkelijk van gepofte groenten verwijderen.”

Bouillon trekken

Je kunt de schil van de groenten afhalen, maar het hoeft niet. ,,De schil van gepofte groenten als bietjes en wortels zijn heerlijk. De schillen van gepofte knoflook en uien ook vooral niet weggooien, maar bewaren en een heerlijke bouillon van trekken. Zie mijn eerdere tips over het trekken van bouillons. Serveer gepofte groenten verder zoals je wilt. Alleen met wat zout en peper is vaak al genoeg. Je kunt ze ook een extra bruine kleur en smaak geven door ze nog even kort in een hete pan te leggen. Ik zou zeggen: geniet van de eenvoud en alle lekkere voordelen van deze techniek.”



