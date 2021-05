Op de fiets langs de boeren voor je boodschappen: ‘Zo hoef je bijna geen supermarkt meer in’

Zeeland Eet Hemels en duurzaam: Chef Michiel van restaurant State verwerkt kingfish van kop tot staart

23 april Zolang restaurants de deuren gesloten moeten houden, blijft de PZC chef-koks een podium geven. Wel vullen we de rubriek Zeeland Eet in 2021 anders in. We vragen chefs hun signatuurgerecht te bereiden. Vandaag: chef Michiel van Laere van restaurant State in Lamswaarde maakt een tataki van kingfish, rode ui en lavendel.