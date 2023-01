Ook thuisbakker worden à la Heel Holland Bakt? Begin met deze cake, die zakt niet in

,,Iedereen kan een cake bakken, maar niet iedere cake is goed”, zegt patissier Lotte van Gorp, die vorig jaar winnaar van de Dutch Pastry Award werd. ,,Het gebruik van goede grondstoffen is het belangrijkst. Gebruik vooral goede boter en geen margarine. Boter heeft een typische smaak die veel beter is dan margarine. Aangezien boter en suiker de voornaamste smaken zijn in een cake, moeten die van goede kwaliteit zijn.”

,,Het is ook van belang dat je cake luchtig is”, gaat Van Gorp verder. ,,De boter moet dus luchtig geklopt worden voordat het gemengd wordt met het ei. Die details zijn wel belangrijk.”

Volgens Van Gorp hebben bij cake alle ingrediënten dezelfde verhoudingen. Dit heb je er voor nodig: 100 gram suiker, 100 gram roomboter, 100 gram ei, 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel. Tot slot ook een snufje zout.



,,Een smaakje toevoegen, bijvoorbeeld vanille of chocolade, kan met vanille-extract of cacaopoeder”, weet Van Gorp. ,,Dat mengt je gewoon door de bloem heen.”

Cake in twee smaken

Je kunt ook twee smaken toevoegen aan je cake, bijvoorbeeld de ene helft van chocolade en de andere helft naturel. Dat zegt patissier Erik Reintjens, patissier en algemeen directeur van Patisserie Peter Lemmens. ,,Je voegt de cacaopoeder dan gewoon aan de ene helft van je beslag toe en schenkt het vervolgens zoveel mogelijk gescheiden in de bakvorm.”



Qua smaak kun je volgens hem diverse kanten op. ,,Je kunt vers geschilde appelschijfjes toevoegen, maar kaneel- of amandelpoeder kan bijvoorbeeld ook.”

,,Voor het bakken van een cake heb je eigenlijk alleen een keukenmachine of een handmixer nodig”, aldus Van Gorp. ,,Dat is wel belangrijk, want de boter moet goed luchtig en wit van kleur zijn. Handmatig, met een garde, wordt dat wel lastig.” Volgens Van Gorp klop je het beslag het makkelijkst luchtig met een vlindergarde, dat is een platte menghaak.

Om het beslag te mengen heb je natuurlijk ook een beslagkom nodig. ,,Of een slakom”, zegt Reintjens. Met een pannenlikker krijg je het beslag makkelijk uit de kom. Schenk je cakebeslag vervolgens in een rechthoekig cakeblik of een springvorm. Met die laatste kun je je cake volgens Reintjens het makkelijkst uit de vorm lossen.

Stappenplan voor het bakken van een cake

Bij dit recept gebruik je een standaard bakvorm van 30 x 10 centimeter.

- ,,Verwarm de oven voor op ongeveer 170 á 175 graden Celsius en zorg dat de boter op kamertemperatuur is”, zegt Van Gorp.

- ,,Smeer de bakvorm van tevoren in met boter en doe er wat bloem bij. Klop de bakvorm vervolgens uit, zodat er een heel dun laagje bloem over blijft. Je kunt ook bakpapier gebruiken”, voegt zij daaraan toe.

- ,,Doe de boter, suiker en het zout in de mengkom en mix het tot een romig mengsel”, vult Reintjens aan. Doe vervolgens in drie delen het ei erbij. Voeg niet alle eieren in één keer toe, waarschuwt Van Gorp: ,,Anders mengt dat niet goed, omdat het te vet en vochtig is.”

- ,,Meng vervolgens de bloem of het zelfrijzend bakmeel rustig door het beslag met een spatel tot alles goed gemengd is", zegt Van Gorp. ,,Meng niet te lang, dan gaat de bloem gluten ontwikkelen en dat beïnvloedt de structuur van de cake.”

-,,Stort het mengsel in de ingevette bakvorm en doe hem direct in de oven. Afhankelijk van je oven moet de cake 45 tot 60 minuten bakken”, tipt Van Gorp.

- Controleer of je cake gaar is door er een satéprikker in te steken. Zit er geen beslag aan de satéprikker, dan is hij gaar. ,,Het kan ook met een dunne ijzeren, bijvoorbeeld een breinaald of vleesvork”, zegt Reintjens.

- ,,Stort de cake na het bakken op een rooster", adviseert hij. ,,En laat hem volledig afkoelen.”

Zo voorkom je een ingezakte cake

,,Een cake zakt in als hij niet gaar is”, verklaart Van Gorp. Laat hem dus gewoon nog wat langer in de oven. ,,Misschien op een lagere temperatuur. Bij een lagere baktemperatuur bakt de cake rustiger en blijft hij mooier in vorm aan de bovenkant. Als hij eenmaal gaar uit de oven komt, moet hij meteen uit het cakeblik gelost worden.”

Laat de deur van je oven de eerste 50 minuten van het bakproces gesloten, tipt Reintjens. ,,Anders zakt je cake ook in.”

