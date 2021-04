Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, en nog vier voedselmythes

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag

Ontbijten, en dan vooral met zuivel en ontbijtgranen, is volgens Tim Spector echt iets westers. We krijgen al tientallen jaren te horen dat je het ontbijt niet moet overslaan. Werk en schoolresultaten zouden daaronder lijden en we zouden sneller aankomen omdat we later op de dag meer eten. ,,Dat blijkt onwaar. Je hebt het ontbijt niet per se nodig. Tot 150 jaar geleden aten we meestal maar twee maaltijden per dag.’’