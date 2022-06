Ons bakkie troost is stukken duurder, kun je nog besparen op je koffie?

Kan 't goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product. Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: koffie.

Hoeveel meer betalen we voor onze koffie?

Koffie is - net als veel andere producten in de supermarkt - flink in prijs gestegen. We betaalden er 12,5 procent meer voor dan vorig jaar ,,Als je die stijging vergelijkt met het gemiddelde van alle boodschappen van 6,5 procent, dan is dat flink meer”, zegt Norman Buysse, onderzoeker bij GfK. Hij verzamelde cijfers over onze koffie-aankopen voor deze site. De prijs steeg mede door een slechte oogst. Het aanbod nam daardoor af en de prijs nam toe.

De gemiddelde prijs die we per kilo betaalden in de maand mei is ruim 10,50 euro. ,,Het maakt wel uit hoe je koffie zet”, zegt Buysse. ,,Drink je oploskoffie of koop je een pak gemalen koffie? Bonen of alleen capsules? Dat maakt nogal uit.”

Het goedkoopst zijn filterkoffie en ongemalen koffiebonen (per kilo circa 8,10 en 8,30 euro). Daarna komen de soft-pads die in Senseo-apparaten passen (11 euro per kilo) en oploskoffie (13 euro per kilo). Veruit het duurst is koffie zetten met een Nespresso-apparaat. ,,Het meest kosten capsules voor dit apparaat”, zegt Buysse. ,,Omgerekend per kilo is de prijs daarvan 41 euro.” Waarom mensen toch daarvoor kiezen? Koffie kiezen mensen veelal op beleving, weet Buysse. ,,Er zit veel emotie bij.” Neem alleen al het effect die commercials met sterren als George Clooney, Robbie Williams en Brad Pitt hebben op consumenten. Als die de koffie lekker vinden, dan moet het wel goed zijn.

Loont het de moeite om op een aanbieding te wachten?

Van alle koffie die we afrekenen bij de kassa was in de maand mei 39 procent een aanbieding, zo laten de cijfers van GfK zien. ,,Supermarkten adverteren er veel mee", zegt Buysse. ,,Je ziet wel dat er verschillen zijn tussen de klanten. Zo kopen ouderen meer filterkoffie en bonen zijn wat hipper, die zijn in trek bij een jonger publiek.” Afhankelijk van wat je graag gebruikt, is het dus handig om bij een aanbieding in te slaan.



We kopen overigens iets minder vaak koffie in de supermarkt dit jaar vergeleken met vorig jaar, zegt Buysse. ,,We denken dat dit vooral komt omdat corona op de achtergrond is en we weer meer onderweg zijn of op kantoor verblijven. En dus koffiedrinken waar we zijn en hierdoor minder thuis.”

Kun je besparen op koffie?

Koffie is duurder geworden, maar het is sowieso een duur product, zegt Minke van Kuijen, die online bespaartips geeft onder de naam Gierige Gerda. ,,Het is een luxe product. Is het een verrassing als ik zeg dat je koffie het best in de aanbieding kunt kopen?”

Veel belangrijker is volgens Van Kuijen: bedenk wat je wensen zijn voor dat je een apparaat aanschaft. ,,Toen ik alleen woonde heb ik ervoor gekozen de filterkoffie de deur uit te doen, omdat ik te lang met een pak deed. Dan moest ik een aangebroken pak toch weggooien na verloop van tijd.”

Ben je met vier volwassenen, dan is een filterkoffiemachine of een bonenmachine goedkoper, omdat je dan veel gebruikt, aldus Van Kuijen. ,,Terwijl je bij weinig gebruik misschien juist goedkoper af bent met een apparaat waar je cupjes voor gebruikt. Die koop je dan wel in de aanbieding natuurlijk. Zo'n 10 à 11 cent per cupje is een goede prijs om aan te houden.”

Het ligt voor de hand dat je met een A-merk op andere prijzen moet rekenen dan als dat je met een huismerk genoegen neemt. ,,Dat is met alles. Als je wel een dure smaak hebt, is het goed om het flink in te slaan als je aanbieding kun scoren. Dan kun tientallen euro’s per maand besparen.”

Je bespaart ook door je koffieapparaat goed te behandelen. Dat betekent: schoonmaken. ,,Ik las laatst ergens dat je dat een keer per drie weken moet doen, maar dat doe ik ook niet hoor. Dat doe ik op gevoel. En een apparaat zelf koop je natuurlijk ook als er een mooie aanbieding is. Bij vergelijkingssites zoals Tweakers kun je kijken wat de beste prijs is van een product.”

