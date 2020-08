Ongekende omzetdaling voor de horeca tijdens coronacrisis

De horeca is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren van Nederland. Dit kwartaal daalde de omzet met iets meer dan de helft ten opzichte van het vorige kwartaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat terwijl de omzet in het eerste kwartaal al daalde met bijna 14 procent. Vooral in april kreeg de branche klappen.