Olijfolie in je cocktail? Ontdek drie bijzondere manieren om dit ‘goud’ in de keuken te gebruiken

Koken & etenOlijfolie staat hoog op de lijst van producten die gezond zijn. Om in te bakken en voor in de salade natuurlijk. Maar kookboekenauteur en deelnemer aan Masterchef, Sandra Alvarez, biedt meer en onvermoede mogelijkheden.

Een onmisbaar ingrediënt, noemt Sandra Alvarez olijfolie in haar boek Extra Vierge. De kandidaat van Masterchef Holland in 2015 heeft een compleet boek gemaakt met meer dan honderd recepten rondom het ingrediënt dat voedingsexperts alom prijzen. In alle recepten verwerkt Alvarez olijfolie. Zelfs in desserts en cocktails.

De kookboekenauteur - ze schreef ook Sabor! Sabor! - groeide op in Amsterdam maar is half-Spaans, wat haar grote liefde voor het product mogelijk verklaart. Daarnaast heeft ze Aziatische roots. Vandaar dat in het boek ook een Japanse kapsalon staat en een Aziatische salade. Uiteraard met olijfolie bereid.



Hieronder vind je drie opmerkelijke manieren om olijfolie te gebruiken: in een ontbijt, een cocktail en in een dessert.

Granola met specerijen en olijfolie (bereidingstijd: ca. 40 minuten)

Ingrediënten

¼ tl zout

1 tl kaneel

¼ tl kardemom

¼ tl steranijs

1 tl anijs-/venkelzaad

200 g (gemengde) noten, grof gehakt

50 g zonnebloempitten

500 g grove havervlokken

100 ml milde olijfolie

3 el vloeibare honing

1 tl vanille-extract

Extra smaakmakers

1 handje kokosvlokken

2 el kokosrasp

1 handje gojibessen of rozijnen

2 el chiazaad

2 el hennepzaad

2 el gebroken lijnzaad

2 tl matcha

Bereiding

Verwarm de oven voor op 160 °C.

Meng het zout, de specerijen, noten en zaden door de havervlokken.

Meng de olijfolie goed met de honing en het vanille-extract.

Verwarm het oliemengsel een paar seconden in de magnetron.

Schenk het oliemengsel over het havervlokkenmengsel en roer goed door.

Verdeel het geheel over twee met bakpapier beklede bakplaten en rooster ca. 20 min. in de oven totdat het krokant is.

Schep na 10 min. om.

Varieer met de extra smaakmakers naar smaak.

Pistachebrownies met granaatappelpitjes.

Let er goed op dat de granola niet aanbrandt.

Als je de kokosvlokken gebruikt, verdeel ze dan over de granola en rooster ze de laatste 2 minuten mee totdat ze licht goudkleurig zijn.

Pistachebrownies met granaatappelpitjes en rozen-kokosyoghurt (bereidingstijd: ca. 40 minuten)

Ingrediënten

Voor de rozen-kokosyoghurt

200 g kokosyoghurt

1-2 tl rozenaroma



Voor de brownies

225 g (medjool)dadels

45 g bloem

50 g cacao

1 tl bakpoeder

⅛ tl fijn zeezout

200 g pure chocolade, in stukken

120 ml olijfolie + wat extra om in te vetten

120 g Griekse yoghurt

3 eieren, op kamertemperatuur, geklutst

1½ tl vanille-extract

60 g pistachenootjes, fijngehakt

Garnering

vleugje Maldon-zout

1½ el pistachenootjes

1 el granaatappelpitjes

2 el kokosvlokken

Sechuan Cress, paar blaadjes per brownie

Bereiding

Meng het rozenaroma door de kokosyoghurt.

Verwarm de oven voor op 175 °C.

Week de dadels 10 min. in heet water.

Bekleed een bakblik van ca. 20x20 cm met bakpapier dat met een beetje olijfolie is ingevet.

Meng de bloem, cacao, het bakpoeder en zout.

Smelt de chocolade met de olijfolie au bain-marie en meng goed.

Haal de pan van het vuur en houd warm.

Giet de dadels af en pureer tot een glad geheel.

Meng de yoghurt en eieren door de dadelpuree en voeg het vanille-extract toe.

Giet het chocolade-olijfoliemengsel erbij.

Meng de droge ingrediënten en pistachenootjes door het chocolademengsel.

Verdeel het beslag gelijkmatig over het bakblik en bak de brownies in ca. 20-23 min. in de oven gaar.

Laat de brownies afkoelen voordat je ze in stukken snijdt.

Garneer met een lepeltje rozen-kokosyoghurt, het Maldon-zout, de pistachenootjes, granaatappelpitjes, kokosvlokken en Sechuan Cress.

Extra dirty umami martini.

Extra dirty umami martini (bereidingstijd: ca. 5 minuten)

Ingrediënten (voor 1 persoon)

ijsblokjes

olijfolie

4 gevulde olijven met ansjovis

1 takje rozemarijn

75 ml wodka

15 ml droge vermout

1-2 el olijvenvocht

Bereiding

Koel een cocktailglas voor met ijsblokjes.

Pureer of wrijf 1 gevulde olijf tot een gladde puree.

Verwijder de ijsblokjes uit het glas maar bewaar ze wel (in de vriezer).

Schenk een laagje olijfolie op een schoteltje en doop de rand van het glas erin.

Doop 3 olijven in de olijfolie en rijg ze aan een prikkertje.

Doe de rozemarijn en de olijven in het glas.

Mix de wodka, vermout, olijvenvocht, olijvenpuree en de ijsblokjes in een shaker.

Zeef in het cocktailglas en druppel er wat olijfolie in.

Lekker, olijfolie op je brood. Dacht Mattie. Maar het bleek iets heel anders, vertelt hij aan Marieke:

