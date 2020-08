Of je ‘boerewors’ lust! Dit eten ze in Zuid-Afrika van de braai

Ken (1961) en Guido (1971) runnen sinds 2013 restaurant Dappertutto (Italiaans voor ‘overal’) op de Mauritskade in Amsterdam, pal naast de Dappermarkt. Italiaanse Guido is de baas in de keuken, Zuid-Afrikaanse Ken is maitre d’, bedrijfsleider en boekhouder. De keuken is verboden terrein voor hem. ,,Ja, potten wassen, dat mag ik’’, zegt hij lachend. Je eet er Guido’s versie van Italiaanse klassiekers, met hier en daar op het menu een verwijzing naar de herkomst van Ken: ,,We maken bijvoorbeeld bobotie (een gehaktschotel) als voorgerecht. Maar aan braai doe ik niet, ik haat braai.’’



Pardon? Blijkt de restauranthouder nu toch níet de uitgelezen persoon die meer kan vertellen over de nationale culinaire traditie uit zijn geboorteland? Het ligt gelukkig genuanceerder. Beide heren weten genoeg van de Zuid-Afrikaanse barbecuetraditie en over ‘kos’ (eten) praten doen ze graag.