Ober blundert op rekening: ‘Voor het gezin met het afschrikwekkende kind’

Het gezin heeft heel wat bijval gekregen van landgenoten die ook vinden dat zoiets niet door de beugel kan. Enkele reacties: ,,Ik wilde alleen maar zeggen dat het me zo spijt dat je dit moest meemaken. Dit soort gedrag is helemaal not done en wreed, ik hoop dat het onmiddellijk wordt aangepakt.” Of: ,,Ik vraag me af hoe vaak deze ober een klant heeft geschoffeerd met een gemene opmerking op de kassabon?”



Volgens Kimberly heeft de zaak een aantal trouwe klanten verloren sinds het vervelende voorval.