NVWA onderzoekt Kinder Surprise, twee kinderen besmet met salmonellabacterie

In Nederland zijn in elk geval twee kinderen besmet geraakt met de salmonellabacterie die vermoedelijk te relateren is aan Kinder Surprise, bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). ,,We werken met man en macht om te achterhalen wat er precies aan de hand is. Daarover volgt mogelijk later vandaag een toelichting”, laat een woordvoerder weten.

De besmet geraakte kinderen zijn volgens RTL Nieuws jonger dan vijf jaar oud en vertoonden dusdanige ziekteverschijnselen dat zij zich meldden bij de huisarts.

In België en Groot-Brittannië werden inwoners eerder deze week al opgeroepen om voor onbepaalde tijd geen Kinder Surprise meer te eten. De bij kinderen populaire chocolade-eitjes worden gelinkt aan een salmonella-uitbraak in verschillende Europese landen. De NVWA wacht nader onderzoek af voor het met een advies komt.

Belgische fabriek

In Groot-Brittannië raakten al meer dan 60 mensen besmet na het eten van de bekende surprise-eieren, die worden geproduceerd in de Ferrerofabriek in het Belgische Aarlen. Bij onze zuiderburen zijn er op dit moment nog geen bevestigde gevallen gelinkt aan deze uitbraak, meldt de Vlaamse toezichthouder FAVV.

De Kinder Surprise-eieren zijn al jaren enorm populair bij jonge kinderen, merkt de FAVV op. ,,Met Pasen in aantocht, verzoekt het FAVV dat ouders en opvoeders controleren of ze deze producten in hun bezit hebben en, zo ja, ervoor zorgen dat ze niet worden geconsumeerd”, klinkt het in een persbericht. Belgische consumenten die de producten in hun bezit hebben, wordt met klem verzocht de producten niet te consumeren.

Jonger dan 5 jaar

De populaire chocolade-eieren met binnenin een speelgoedje werden eerder deze week al teruggeroepen uit onder meer de Britse winkelrekken. Daar werden al zeker 63 gevallen van salmonella in verband gebracht met het chocoladesnoepgoed, in de meerderheid van de gevallen gaat het om kinderen jonger dan 5 jaar, meldt de Britse gezondheidsdienst.

Sinds het FAVV op de hoogte is gebracht voert de organisatie ‘bijkomende en gerichte controles’ uit bij Ferrero in Aarlen. In België zijn er op dit moment nog geen bevestigde gevallen gelinkt aan deze uitbraak. ,,Er wordt in samenwerking met de Gemeenschappen en het Nationaal Referentielaboratorium Sciensano een onderzoek gevoerd naar een aantal verdachte gevallen”, klinkt het.

Wat is Salmonella

Salmonella is een bacterie die de infectie Salmonellose kan veroorzaken. Er zijn verschillende types van Salmonella. De serotypes Enteritidis (S. Enteritidis) en Typhimurium (S. Typhimurium) zijn de laatste jaren verantwoordelijk voor het merendeel van de besmettingen bij de mens.

Salmonellose is een vaak voorkomende infectie die in de meeste gevallen zonder behandeling geneest. In sommige gevallen kan Salmonellose meer ernstige vormen aannemen. Bij ernstige symptomen moet een arts worden geraadpleegd die een behandeling kan opstarten.

De mogelijke symptomen van besmetting door Salmonellose zijn koorts, buikkrampen en diarree en dit binnen de 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op het ontwikkelen van symptomen.