Nu ook visvrije tonijn in de schappen: qua omega 3 zit je helemaal goed

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen experts producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal test diëtist Joris Brand HappyTune, de plantaardige tonijn van Seasogood.

In bijna ieder huishouden is wel een blikje tonijn in de voorraadkast te vinden. Logisch, want hoe lekker is tonijnsalade of pasta alla puttanesca. Bovendien is tonijn uit blik een voedzame bron van omega 3, máár - en dat is het nadeel - haast alle ingeblikte tonijn uit de supermarkt is niet duurzaam gevangen. Volgens een laatste meting uit 2019 gaat het om maar liefst 93 procent, meldt IRI, een bureau voor onafhankelijk marktonderzoek.

Wie duurzame tonijn wil eten, kan letten op het blauwwitte logo MSC. Als dit keurmerk op een blikje staat, kun je ervan uitgaan dat er geen sprake is van overbevissing of onnodige bijvangst. Een andere optie is tonijn zónder vis. Onlangs introduceerde Seasogood HappyTune, de eerste visvrije tonijn in de supermarkt (bij AH vanaf 2,89 euro te koop) in de smaken naturel, olijfolie en citroen & zwarte peper.

Pizza

Volledig scherm De visvrije tonijn komt in drie smaken. © Seasogood Joris Brand, diëtist en eigenaar van diëtistenpraktijk Nijmegen, eet hoewel het gezond is en goede vetzuren bevat nauwelijks tonijn, laat hij weten. Geheel vanwege de overbevissing. Ditmaal probeert hij wel de tonijn in olijfolie van Seasogood. Hij topt zijn zelf belegde ovenpizza met tomaten, kaas en rode uien met de visvrije tonijn: een klassieke pizza tonno.



Qua voedzaamheid vindt hij het product niet slecht. ,,Het bevat vezels, dat komt door de sojabonen. Sojabonen zitten normaliter natuurlijk niet in vis, maar in deze variant wel; het product moet toch ergens zijn structuur aan ontlenen. Bovendien zit er in de tonijn omega 3 uit algen, die dezelfde omega 3-vetzuren als vis bevatten. Qua omega 3 komt de consument dus zeker aan zijn trekken’’, is zijn conclusie.



Het grootste verschil is dat de visvrije variant minder eiwitrijk is dan echte tonijn. Tonijn uit blik staat bekend als een goedkope bron van eiwitten met weinig koolhydraten en weinig vet, vandaar ook zijn populariteit.

Tonno

De smaak is weer een ander verhaal. Volgens Brand lijkt het product voor het oog en de structuur zeker op tonijn, maar de vergelijking houdt helaas op zodra je het in je mond stopt. Tonijn uit blik heeft doorgaans niet een bijzonder uitgesproken smaak (je plaagt het vaak met wat limoen, zout, peper, kappertjes et cetera), maar de ietwat vissige smaak en geur die het wel heeft, ontbreekt bij Seasogood compleet. ,,Het is wat mij betreft niet echt vergelijkbaar met vis.’’

Sowieso vindt Brand de smaak onvoldoende. ,,Ik proef heel weinig, misschien alleen een beetje sojasaus, maar dat is niet bepaald lekker.’’ Het product is wat dat betreft een beetje opvulling, weliswaar een voedzame opvulling, maar niet de moeite waard, vindt Brand. ,,Als ik moet kiezen, ga ik in dit geval liever voor een pizza zonder tonno.’’

Aandeel zal fors stijgen

Jammer, maar het is nog maar de eerste visvrije tonijn in de supermarkt. Zodra de ontwikkelingen verder zijn, en de smaak iets meer in de buurt komt, zal het aandeel fors stijgen, denkt Brand. Tonijn is immers de meest gegeten vissoort in Nederland.

Tot die tijd, kun je beter voor een ander alternatief gaan, adviseert hij. Voor op een pizza sardientjes of ansjovis. ,,Deze zijn duurzamer, zeer smaakvol en hebben een vergelijkbare voedingswaarde. Voordeel is dat je weinig nodig hebt voor voldoende smaak.’’ Qua vegetarische opties, zou hij een andere pizza overwegen. ,,Quattro formaggi of pizza con spinaci. Lekker.’’

