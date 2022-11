Nooit meer verlepte sla: zo hou je die blaadjes groen én eetbaar

Koken & EtenAls er één groente is die moeilijk is om te bewaren, dan is het wel sla. Niets is treuriger dan verlepte slablaadjes bij je gerecht, en ook weggooien is zonde. Maar hoe zorg je ervoor dat je blaadjes groen én stevig blijven? En kan je sla ook invriezen om het langer vers te houden?

Sla is niet de makkelijkste groente om zo lang mogelijk te bewaren. ,,Als je sla hebt gekocht en die niet meteen wilt opeten, wacht dan met wassen’’, zegt voedingswetenschapper Nathalie Bernaert, onderzoeker fruit en groenten van het ILVO, het Belgische Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. ,,Er zit namelijk een laagje op de bladeren dat de plant helpt om zichzelf te beschermen. Hoe langer dat laagje op de sla aanwezig blijft, hoe beter. Als de sla eenmaal is gewassen, kan je hem het beste goed drogen als je hem nog wilt bewaren.’’

Water is namelijk een bron voor micro-organismen, legt Bernaert uit. ,,Hoe minder water er beschikbaar is, hoe minder goed die kunnen groeien. Dat is waarom mensen vaak zeggen dat je sla het beste kunt bewaren in een plastic zakje, onderin de koelkast en met een stukje keukenpapier erin. Die tip volgt eigenlijk dezelfde redenering: het keukenpapier zal het vocht opzuigen, zodat er geen plas water kan ontstaan onderin het zakje. Zo’n plasje water is een voedingsbodem voor bederf, net als druppels aan de rand van het zakje.’’

Hoe minder zuurstof, hoe beter

Een krop sla of een zakje voorverpakte sla: welke soort kunnen we het langst bewaren? ,,Op het eerste gezicht zal de voorverpakte sla het snelst bederven, omdat die al is gesneden’’, denkt Bernaert. ,,Bij het snijden van de sla zijn enzymen vrijgekomen uit de cellen van de groente. Die gaan oxideren met zuurstof, waardoor de sla bruin kleurt. Wel zit de sla meestal in zakjes die gevuld zijn met stikstof en CO2. Zolang het zakje dicht blijft, heeft de sla geen last van de zuurstof die normaal gesproken in gewone lucht zit. Als het zakje eenmaal open is, is dat voordeel weg en bederft de sla sneller.’’

Heeft het dan zin om de sla zelf in een zakje te bewaren en op te blazen, zodat er geen gewone lucht binnenkomt, maar wél CO2 vanuit jouw adem? ,,Dat betwijfel ik’’, zegt de voedingswetenschapper. ,,Waarschijnlijk zitten er nog andere bacteriën in jouw adem. Je niet weet wat het effect daarvan op de sla zal zijn. Het lijkt mij een beter idee om het zakje zo snel mogelijk te sluiten en zo luchtdicht mogelijk te houden, zodat er zo min mogelijk zuurstof naar binnen kan.’’

Krop sla met of zonder grondkluit?

Je kunt een klassieke krop sla kopen waar de kluit nog aanhangt. Dat is iets meer gedoe in de keuken, omdat de aarde er nog aan zit, maar een kluit kan wél voordelen opleveren ten opzichte van een 'gewone’ krop, ziet Bernaert. ,,Hoe minder handelingen de sla ondergaat, hoe beter die bewaard kan worden. Bij sla die nog op een kluit zit, is er nog geen snijvlak waardoor de krop vocht kan verliezen. Je houdt de plant dus nog iets langer actief.’’

Heb je wel een krop met een snijvlak, dan is er volgens de voedingsexpert een slimme hack om dat even te omzeilen. ,,Je kunt een kruisje maken onderaan de krop en hem in een bakje water in de koelkast zetten. Dit is een manier om de krop langer vers te houden. Zo kan hij vers water opzuigen én zijn blaadjes blijven voeden. Dit kan helpen om sla langer dan een paar dagen te bewaren.’’

In de koelkast of de diepvries?

Voor alle soorten sla geldt dat ze het meest fris blijven als ze koel worden bewaard. ,,Een koelkasttemperatuur van zo’n 4 graden is ideaal. De meeste groenten en fruit bewaren het best bij een iets koelere temperatuur. Dat geldt zeker voor groente met een hoog vochtgehalte, zoals sla.’’

En wat als je sla toch niet meer zo fris is? ,,Als je een grote hoeveelheid sla hebt die niet vers genoeg meer is voor in een salade, kun je er soep van maken om in te vriezen. Verse slablaadjes invriezen is geen goed idee. Tijdens het invriezen ontstaan er waterkristallen die de cellen van de sla breken. Als je de sla nadien ontdooit, stroomt het water weg uit die kapotte cellen. Bij sla hou je dan een slappe brei over. Met soep zul je dat probleem niet hebben, omdat de cellen dan al kapot zijn gemixt.’’

9 tips om je sla zo lang mogelijk vers te houden 1. Koop je sla zo vers mogelijk

2. Kies bij voorkeur voor sla met de kluit er nog aan

3. Koop liever een verse krop sla dan sla uit een zakje

4. Was je sla pas vlak voor gebruik

5. Zwier gewassen sla altijd goed droog

6. Bewaar de sla bij een temperatuur van 4 graden

7. Doe een stukje huishoudpapier in het zakje of de doos waarin je sla bewaart

8. Verleng de levensduur van je krop sla door er onderaan een kruisje in te maken en hem in een bakje met water in de koelkast te bewaren

9. Dreigt je sla slap te worden? Maak er dan soep van om de groente niet te verspillen

