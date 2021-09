Nieuwe norm maakt duidelijk of product wel écht ‘sporen van noten’ bevat

Gouden Pollepel Dit restaurant nestelt zich aan kop van de Gouden Pollepel! (En heeft niet eens een menu)

16 september In 2007 opende burgemeester Koos Janssen van Zeist het nieuwe restaurant van John Stoffers en Monique Duvivier. Kleine moeite, op een steenworp afstand van het stadhuis. Veertien jaar later is Janssen nog altijd de eerste burger en is First nog steeds First.