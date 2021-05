Niemand wil de Japanse duizendknoop in de tuin, maar in het eten? Dat pakt verrassend goed uit

‘Crisis? We zijn nog nooit zo verwend geweest’

9 mei Wie dacht dat we tijdens de coronacrisis veel vaker naar de supermarkt gaan, zit er compleet naast. Volgens de Belgische retailprofessor Pierre-Alexandre Billiet brachten Nederlanders in 2020 51 miljoen minder bezoekjes aan de supers dan het jaar ervoor. Het is een van de opvallende conclusies die Billiet trekt in zijn onderzoek naar ons consumentengedrag tijdens een pandemie.