Nick (35) is al jarenlang een succesvol YouTube-kok: ‘Als mensen mijn recepten maken, ben ik gelukkig!’

Koken en Eten Eten uit blik saai? Niet als je denkt zoals Lola: 'Ik laat me leiden door waar ik naar snak’

17 juni Voordat ze de keuken induikt, opent de Britse Lola Milne altijd even de deur van haar voorraadkast. Daar vind ze namelijk altijd wel een blikje, potje of flesje dat als basis kan dienen voor haar maaltijd. Of als oppepper. Hieronder vind je twee van haar recepten en vier ideeën voor blikjes, mais, makreel, tonijn en tomaten.