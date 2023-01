Netflixserie Emily in Paris geeft bekend Frans mixdrankje een boost: zo maak je het zelf

Koken & EtenZe bekijkt de inhoud van de flûte die ze in haar handen krijgt gedrukt op een fraai terras, nipt ervan en is aangenaam verrast. ,,Wat is dit?” vraag Emily Cooper aan haar collega's in de Netflixserie Emily in Paris .

Luc, de collega van Emily Cooper in het nieuwe, derde seizoen van Emily in Paris, proost. ,,Op je werkloosheid”, zegt hij tegen Emily. Samen met hun collega Bruno zitten ze op een fijn terras in de Franse hoofdstad. ,,Merci”, zegt de actrice terwijl ze haar wenkbrauwen optrekt.

Emily, gespeeld door actrice Lily Collins, neemt een slok van haar drankje. ,,Oeh, dit is heerlijk. Wat is het?” wil ze weten. ,,Dat”, antwoordt Luc. ,,Is een kir royal.” Hij laat haar de woorden herhalen, zodat ze meteen haar Frans oefent. ,,Perfect”, vindt hij haar uitspraak. Kir royal is een ideaal drankje om te nemen als je lekker aan het luieren bent en toekijkt hoe het reuzenrad draait, legt Luc uit. Hij wijst naar de de attractie verderop. ,,Ah”, weet Emily nog uit te brengen.

Emily in Paris is een populaire Netflixserie waaraan zelfs New York Times een lang artikel wijdde. De auteur noemt zichzelf geen fan, maar gijzelaar - en de serie een popcultuur-fenomeen. Zij is daarin niet alleen; de serie kent vele fans, in de VS en daarbuiten. Niet zo gek dat alles wat de hoofdpersoon ontdekt, ziet en doet onder een vergrootglas ligt. In Nederland zie je bij Google een piek in zoekopdrachten naar kir royal sinds het nieuwe seizoen te zien is. In de Verenigde Staten is de piek nog hoger.

Kir royal bevat champagne en crème de cassis. Het is allesbehalve een nieuw drankje, weet culinair historica Lizet Kruyff. ,,Grappig dat het weer in de mode is. Eigenlijk is het iets uit de vorige eeuw.” Het patent dateert uit 1952. In het beschreven drankje ‘heurt’ Cassis de Dijon en Bourgogne Aligot. Je kunt het zien als een witte wijn zonder bubbels. Schenk je een wijn mét, dan mag de drank kir royal heten. Koninklijk dus.

,,Het begon stevig met 1/3 cassis en 2/3 wijn, nu is dat 1/5 en 4/5”, weet Kruyff. ,,Zodat het meer een terrasjesdrank is, of gewoon een feestelijke apéro.” De slappere versie met minder likeur heet ook wel blanc-cassis.

Crème de cassis bestaat al langer. Het likeurtje werd rond 1841 uitgevonden, vertelt de historica. ,,Toen werd het huisvlijtje een echt productieproces. Om commerciële redenen gekoppeld aan de stad Dijon, de hoofdstad van het oude hertogdom Bourgogne.” In Nederland komt de kir royal begin jaren 80 voor het eerst in de kranten voor, in een recensie in het Parool van 29 oktober 1980. De recensent, Adriaen Wouterse, dronk het tijdens een diner bij La Bonne Auberge in Driebergen-Rijsenburg.

Nu mag alleen Dijon de cassis cassis noemen. In 1989 is het ‘terroir’ van de stad Dijon als enige echte producent van dé cassis erkend door de Europese Unie. ,,Het is dus echt een beschermd streekproduct. De rest is namaak. Je kunt het trouwens ook goed zelf maken, maar dan moet je wel eerst even een paar zwarte bessenstruiken planten”, zegt Kruyff.

Tot haar verbazing verkopen Franse supermarkten tegenwoordig ook voorgemixte flessen kir en kir royal. ,,Dat is dan weer wat sneu. En ik weet niet wat Emily erbij eet, maar dat moeten gougères (hartige soesjes) zijn, of droge worst.”

