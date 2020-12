Nederlandse privékok Bart imponeert in Britse MasterChef met ‘perfecte’ gerechten

Koken & etenNederlander Bart van der Lee heeft gisteravond opnieuw veel indruk gemaakt bij het Britse MasterChef . Van der Lee, die als privékok werkt in Londen, maakte gerechten waar niets op aan te merken viel. En dat is uitzonderlijk in het programma. Hij is door naar de volgende ronde.

Hij glunderde. Als eerste kok werd Bart van der Lee - oorspronkelijk uit Doorn, nu woonachtig in Londen - gisteravond verteld dat hij door was naar de volgende ronde van MasterChef: The Professionals. In de kwartfinale van de populaire Britse kookshow liet hij daarmee de anderen achter zich. Dinsdagavond kreeg hij ook al lovende reacties op zijn gerechten. ‘Geniaal’ werd het dessert dat hij toen maakte genoemd.

De eerste opdracht voor de deelnemers (naast Bart waren dat Jamaal, Paul en Carla) was gisteravond: gebruik het bos als inspiratie. ,,Zo mals en die uitgebalanceerde saus”, zei jurylid chef-kok Monica Galetti over Van der Lees creatie. ,,Het is een genot om te eten.” Hij had de spijker op de kop geslagen met het uitvoeren van de opdracht. ,,Ik ben zelf opgegroeid in het bos”, zei hij tijdens het koken, om aan te geven dat hij wel affiniteit had met het thema forest.

Van der Lee scoorde minimaal even hoge ogen met zijn gerechten voor de recensenten. Hij maakte een voorgerecht met kreeft en zeebaars en een hoofdgerecht met hertenbiefstuk.

Volledig scherm Zeebaarsgerecht van Bart van der Lee. © Beeld uit de uitzending.

Grace Dent, een recensent die behoorlijk kritisch uit de hoek kan komen, vond het voorgerecht het eerste bord eten dat ze zou kunnen tegenkomen in een restaurant dat jaagt op een Michelinster. ,,Hij is een talentvolle chef.” Ook criticus Jay Rayner was benieuwd toen hij de gerechten aangekondigd zag in het menu. ,,Het lijkt niet baanbrekend.” Maar het zelfvertrouwen spatte eraf, vond zijn collega Dent vooraf. Rayner was vol lof, ook al was de kreeft bijna rauw - een heel gedurfde manier om het schaaldier te serveren: ,,Dit gerecht is rijk, luxueus.” Jurylid Marcus Wareing noemt het een ‘perfect’ en zijn collega Monica Galetti vond het heerlijk en prachtig om te zien.

Saus

De zeebaars viel ook in goede aarde. Rayner noemde de vis ‘perfect’. Hij was niet zo dol op beenmerg dus had de blokjes op zijn vis liever niet gezien maar de anderen waren daarover wél erg te spreken. Galetti roemde de volmaaktheid van het gerecht. ,,Met die fantastische saus.”

Quote Ik ben super blij dat ik door ben Bart van der Lee Aan het einde van de aflevering moesten twee deelnemers de competitie verlaten. Om het spannend te maken, krijgt de beste kok van de dag altijd als eerste horen wie wel door is. Dat was Van der Lee, die zijn blijdschap niet onder stoelen of banken stak: hij kneep zijn ogen dicht en schudde heftig met zijn hand uit pure vreugde. De andere deelnemer die doorging was Jamaal.

Van der Lee liet in de uitzending weten tevreden te zijn met de uitkomst. ,,Ik zou graag nog een paar ronden doorgaan.” Aan deze site meldt hij: ,,Ik ben super blij dat ik door ben! Het is een hele zware competitie maar ik heb me er door geslagen en kan niet wachten op de volgende ronde.”

Komende dinsdag, woensdag en donderdag zijn de chefs te zien tijdens de zogenoemde ‘Knock out Week’. Dan moeten de deelnemers vaak samenwerken in een sterrenrestaurant, tijdens een cateringopdracht of bij een restaurant van een eerbiedwaardig Brits instituut. Het programma is te zien op BBC One van 22.00 tot 23.00 uur.

Zin om zelf te koken? Leer van de professionals:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.