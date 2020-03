Nederlandse Ikea's zetten ‘nepburger’ Beyond Meat op het menu

In de Ikea-filialen in Amsterdam en Amersfoort kunnen consumenten acht weken lang de 'meatier' Beyond Burger uitproberen. Deze is gemaakt van plantaardige ingrediënten en bevat geen soja of gluten. De nieuwste versie van die burger lijkt volgens het Amerikaanse bedrijf nog meer op echt vlees. Vandaag is de Week zonder Vlees begonnen.