Nederlanders drinken zich in top tien van vaakst dronken volkeren

Zo'n zestien keer per jaar. Dat is hoe vaak Nederlanders dronken worden volgens internationaal onderzoek naar drank- en drugsgebruik. Daarmee zijn we goed voor de tiende plek. We drinken niet alleen veel, maar ook vaak: maar liefst 112 dagen per jaar.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Global Drug Survey, waarin meer dan 32.000 mensen uit 22 verschillende landen werden bevraagd over hun alcohol- en drugsgebruik. Australiërs zijn gemiddeld het vaakst dronken met zo'n 27 keer per jaar, en dat terwijl ze er minder vaak een glas alcohol bij pakken. Dat doen ze in Australië namelijk maar 107 dagen.

Ook met het aantal dagen dat we drinken staan we in de top. Alleen in Frankrijk en Nieuw-Zeeland drinken ze vaker dan wij, met 132 en 120 dagen respectievelijk. Zo veel is 112 dagen trouwens niet. Dat komt namelijk neer op zo'n twee dagen in de week. Mannen drinken met 120 dagen per jaar gemiddeld vaker dan vrouwen (102 dagen) en transgender, non-binaire en intersekse personen (116 dagen).

Gemiddeld hebben Nederlanders volgens de studie zo'n 24 keer per jaar spijt over de hoeveelheid alcohol die ze hebben gedronken, waarmee we opnieuw op de tiende plek belanden. De Denen en Finnen drinken juist het vaakst zonder schuldgevoel Zij hebben allebei maar zeventien keer per jaar spijt van hun alcoholgebruik.

