Nederland is rijk aan granen: eet eens teff of gierst als ontbijt

Eat This biedt makkelijke maar opwindende groentere­cep­ten

18 juni SCHOONDIJKE - Ze worden wel de hipste broers van Zeeland genoemd, maar in elk geval zijn ze de meest culinaire broers. De Blend Brothers Hendrik en Kamiel Buysse. Ze verdienden beiden hun sporen in de horeca op topniveau. Kamiel als sommelier in Pure C en The Jane en Hendrik als chef-kok in verschillende sterrenrestaurants als Oud Sluis en Kromme Watergang. Bij met name Edwin Vinke van de Kromme watergang leerde hij de liefde voor het Zeeuwse product.